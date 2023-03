Zwei Basketballkörbe am Schulzentrum. Einer davon ist aus unersichtlichen Gründen abgeschlossen. Foto: Finn Fischer up-down up-down „Bees“ brauchen dringend neuen Platz Basketball auf Rasen oder Gulli: Die Schrott-Körbe von Bargteheide Von Finn Fischer | 30.03.2023, 15:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Über Gullideckeln, auf ungeraden Untergründen oder auf Rasen gebaut. In Bargteheide gibt es zahlreiche Basketballkörbe - aber keinen, an dem richtig gespielt werden kann. Der TSV ist genervt. Denn eigentlich wächst die Nachfrage nach dem US-Sport. Wir haben die „Bargteheide Bees“ gefragt, was sie sich wünschen.