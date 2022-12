Die Feuerwehren aus Wilinghusen und Barsbüttel kümmerten sich um den Rauch, der aus dem Linienbus aufstieg. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Feuer in Linienbus? Barsbüttel: Qualmender Reifen an Bus sorgt für Feuerwehr-Einsatz Von Patrick Niemeier | 20.12.2022, 12:20 Uhr

Als plötzlich an einem Bus in Barsbüttel im Kreis Stormarn dichter Rauch zu erkennen war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Was war passiert.