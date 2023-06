Cornelia Harmuth (CDU) ist von der Stadtvertretung erneut zur Bürgervorsteherin gewählt worden. Jürgen Weingärtner (SPD) leitete die Wahl als dienstältester Stadtvertreter. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Wahlen in der Stadtvertretung Große Zustimmung: Cornelia Harmuth bleibt Bürgervorsteherin von Bargteheide Von Jens-Peter Meier | 16.06.2023, 14:32 Uhr

Cornelia Harmuth (CDU) ist erneut zur Bürgervorsteherin in Bargteheide gewählt worden. Bei der Abstimmung bekam sie eine breite Zustimmung. Es war nicht der einzige Posten, der jetzt in der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung in Bargteheide vergeben wurde.