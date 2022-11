Sollte die Initiative Erfolg haben, könnte Bargteheide künftig einfacher selbst darüber entscheiden, in welchen Straßen 30-Zonen oder Tempolimits eingeführt werden. Foto: Finn Fischer up-down up-down „Lebenswerte Städte“ Bargteheider Politik berät über Beitritt zu Tempo-30-Initiative Von Finn Fischer | 24.11.2022, 14:17 Uhr

Oft scheitern Tempo-30-Zonen nicht am Willen der Kommunen, sondern an der Straßenverkehrsordnung. Ein Zusammenschluss aus Städten und Gemeinden will das ändern. Bargteheide könnte der dritte Ort im Kreis Stormarn werden, der sich der Initiative „Lebenswerte Städte“ anschließt.