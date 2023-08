Kultur in Stormarn Kunstausstellung: Bargteheider stellt in seiner Heimatstadt aus Von Nora Schwarz | 15.08.2023, 17:09 Uhr Der gebürtige Stormarner Stefan Barton stellt seine Kunst Ende September in Bargteheide aus. Foto: Stefan Barton up-down up-down

Er wuchs in Bargteheide auf und machte dort sein Abitur. Trotzdem stellt Stefan Barton seine Kunst in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Heimatstadt aus. Er setzt dabei auf Surrealismus mit einem Hauch Abstraktheit und hofft auf die Erinnerung der Menschen.