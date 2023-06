Am Tag der Architektur gibt es eine Führung durch das Freizeitbad in Bargteheide Foto: Meike Heinsohn/ams architekten up-down up-down Freibad von Jury ausgewählt Führung für Gäste: Bargteheide zeigt Freizeitbad am Tag der Architektur Von Finn Fischer | 05.06.2023, 13:03 Uhr

Das kürzlich sanierte Freizeitbad ist eines von 27 Gebäuden in Schleswig-Holstein, das am Tag der Architektur am 25. Juni vorgestellt wird. Für Gäste gibt es eine Führung. Spannend ist etwa der Grund, warum der Gebäudetrakt aus zwei getrennten Teilen besteht.