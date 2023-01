Die Feuerwehren aus Bargteheide und Elmenhorst eilten zu dem Feuer im Schulzentrum Bargteheide Foto: Christoph Leimig up-down up-down Vandalismus und Molotowcocktail Feuer an Schule in Bargteheide: Hinweise auf Brandstiftung im Schulzentrum und | 31.01.2023, 09:35 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 31.01.2023, 09:35 Uhr

Ist in eine Schule in Bargteheide eingebrochen worden, um ein Feuer zu legen? Es gibt eindeutige Hinweise dafür. Fakt ist, dass die Feuerwehr zu einem Brand in der Emil-Nolde-Schule gerufen wurde. In einem Abstellraum brannte Mobiliar und Lagergut. Außerdem wurde bekannt, dass ein Molotow-Cocktail gegen die Wand des Kopernikus-Gymnasiums geworfen wurde.