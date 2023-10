Fehlende Notunterkünfte Wohnungsnot: Bargteheide erwägt Unterbringung von Geflüchteten in Turnhalle Von Finn Fischer | 09.10.2023, 17:42 Uhr Wenn sich keine anderen Möglichkeiten der Unterbringung finden, wird die Stadt Bargteheide die Turnhalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wieder zur Notunterkunft umbauen. Foto: Finn Fischer up-down up-down

Es fehlt in Bargteheide an Wohnraum für Geflüchtete. Jetzt richte sich die Bürgermeisterin erneut an die Bevölkerung und bittet um Hilfe, um eine Unterbringung in der Turnhalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule zu verhindern. Auch die „Villa Wacker“ könnte zur Notunterkunft werden