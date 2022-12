Die Polizei sucht nach einem 21-Jährigen aus Hamburg, der zuletzt in Stormarn in Bargfeld-Stegen gesehen wurde. Foto: imago images/Nikito up-down up-down Polizei hofft auf Hinweise 21-jähriger Mann wird in Bargfeld-Stegen vermisst - Suche läuft Von Patrick Niemeier | 12.12.2022, 21:37 Uhr

21-Jähriger in Stormarn vermisst. Der junge Mann aus Hamburg wurde zuletzt in der Nähe seines Arbeitsplatzes in Bargfeld-Stegen gesehen. Die Polizei hofft auf Hinweise. Feuerwehren unterstützen bei der Suche.