Abschied im HSK: Prof. Dr. Matthias Lemke ist Ärztlicher Direktor (li.) mit Alt-Bürgermeister Andreas Gerckens. Foto: Finn Fischer up-down up-down Heinrich-Sengelmann-Kliniken Bargfeld-Stegen: Wie eng ein Dorf mit einer psychiatrischen Klinik verbunden ist Von Finn Fischer | 29.06.2023, 12:16 Uhr

Bei seinem Abschiedsbesuch lobte der ehemalige Bürgermeister von Bargfeld-Stegen, Andreas Gerckens, die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den Heinrich-Sengelmann-Kliniken. In der Beziehung habe es neben vielen Höhen aber auch ein paar Tiefen gegeben. Etwa, als ein Patient verschwand und ein Polizeiaufgebot die Bevölkerung in Sorge versetzte oder auch die sensible Brandmeldeanlage.