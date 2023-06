Auch die Rathaus Apotheke in Bargteheide wird am Mittwoch keine Kunden empfangen. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Apotheken in Bad Oldesloe geöffnet Apotheker-Protest: Darum gibt es in Bargteheide am Mittwoch keine Medikamente , Nora Schwarz und | 13.06.2023, 17:36 Uhr Von Finn Fischer Jens-Peter Meier | 13.06.2023, 17:36 Uhr

Zu wenig Geld, zu viel Bürokratie: Bargteheider Apotheker erklären, warum sie am bundesweiten Protesttag nicht öffnen werden und sich das Geschäft mit der Medizin fast nicht mehr lohnt. Während auch in Ahrensburg protestiert wird, bleiben die Apotheken in Bad Oldesloe geöffnet.