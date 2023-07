Schüler des Kopernikus Gymnasium Bargteheide engagieren sich am Anne Frank Tag. Foto: Kopernikus Gymnasium Bargteheide up-down up-down Anne Frank Tag Bargteheide: Kopernikus Gymnasium engagiert sich gegen Antisemitismus und Rassismus Von Nora Schwarz | 17.07.2023, 16:08 Uhr

Jedes Jahr erinnern sich am Anne-Frank-Tag bundesweit Tausende Menschen an die Verbrechen des Nationalsozialismus und treten für Gleichheit und Gerechtigkeit und gegen Antisemitismus und Rassismus ein. Das Kopernikus Gymnasium Bargteheide beteiligte sich in diesem Jahr am Aktionstag.