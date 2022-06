Wegen Schmierereien am U-Bahnhof Hoisbüttel und Wänden in der Umgebung musste sich kürzlich ein 23-Jähriger vor dem Amtsgericht Ahrensburg verantworten. FOTO: Susanne Link Grüne Schmierereien am U-Bahnhof Ammersbeker Graffiti-Sprayer vor Gericht Von Susanne Link | 20.06.2022, 17:52 Uhr

Grüne Schmierereien am U-Bahnhof Hoisbüttel und an Wänden in der Umgebung. Eine grüne Spraydose im Gebüsch. Grüne Farbe am Personalausweis eines 23-Jährigen. Bloß ein purer Zufall? Im Zweifel für den Angeklagten, findet die Verteidigerin.