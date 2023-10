Polizei sucht nach Zeugen Ammersbek: Drei Einbrüche an einem Wochenende – gibt es einen Zusammenhang? Von Sina Lea Riebe | 09.10.2023, 13:13 Uhr Ammersbek: Am Wochenende wurde gleich in drei Wohnhäuser eingebrochen. (Symbolfotos) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down

In der Gemeinde Ammersbek im Kreis Stormarn waren am Wochenende unbekannte Täter in mehrere Wohnhäuser eingebrochen – bei einer Tat wurden sie von der Bewohnerin überrascht.