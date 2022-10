Journalistin und Buchautorin Alice Hasters veranstaltet in Bargteheide eine Lesung und spricht dort über Rassismus. Foto: Katja Ruge up-down up-down Lesung im Stadthaus Autorin Alice Hasters spricht in Bargteheide über Alltagsrassismus Von Finn Fischer | 26.10.2022, 16:48 Uhr

Als schwarze Frau in Deutschland hat Buchautorin Alice Hasters schon einige rassistische Erfahrungen gemacht. In Bargteheide wird sie ihr Publikum auch mit unbequemen Wahrheiten konfrontieren. Die Nachfrage ist so groß, dass ihre Lesung ins Stadthaus verlegt wird.