Einsatzkräfte der Feuerwehr Ahrensburg auf einem Firmengelände in der Kurt-Fischer-Straße im Einsatz. Foto: Christoph Leimig Großeinsatz auf Firmengelände Alarm in Fabrikhalle in Ahrensburg: Feuer in Produktionsmaschine und | 11.07.2023, 10:52 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 11.07.2023, 10:52 Uhr

Feueralarm im Gewerbegebiet an der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg. In einem Unternehmen, das Teile für Sprinkleranlagen herstellt, war in einer Maschine ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an.