Kommunikationsfehler bei Übung Alarm-Durchsage an Grundschule erschreckt Anwohner in Ahrensburg 04.07.2022, 16:03 Uhr Von Patrick Niemeier Peter Wüst

Im Rahmen einer Übung wurde an der „Grundschule am Schloß“ am Samstagsmorgen ein Alarm ausgelöst. Der startete auch eine laute Banddurchsage, die im Umfeld zu hören war und für Notrufe sorgte.