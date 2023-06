Neue Attraktion auf dem 36. Ahrensburger Stadtfest: Das große Riesenrad in der Hamburger Straße. Foto: Frauke Schlüter up-down up-down Größtes Volksfest in Stormarn Ahrensburger Stadtfest eröffnet: Tausende Besucher erwartet Von Frauke Schlüter | 10.06.2023, 11:43 Uhr

Am Wochenende findet in Ahrensburg das Stadtfest statt. Am Freitag eröffneten Bürgermeister Eckart Boege, Bürgervorsteher Matthias Stern und Götz Westphal vom Stadtforum offiziell das beliebte Volksfest.