Konzert in Hamburg Jugend-Sinfonieorchester Ahrensburg spielt in der Laeiszhalle Von Marcel Nass | 07.06.2022, 15:24 Uhr

Am 11. Juni gastiert das Orchester aus Ahrensburg in der altehrwürdigen Veranstaltungsstätte in der Hansestadt. Gespielt werden Werke von Robert Schumann, Antonis Adamopoulos und Ludwig van Beethoven.