Zahlreiche Fahrraddiebstähle Ahrensburg: Schüler fordern Videoüberwachung an Fahrradständern Von Frauke Schlüter-Hürtler | 02.04.2023, 11:13 Uhr

Weil es immer wieder zu Fahrraddiebstählen vor dem Schulzentrum am Heimgarten in Ahrensburg kommt, fordern Schüler und der Kinder- und Jugendbeirat in der Schlossstadt jetzt eine Videoüberwachung an den Fahrradständern.