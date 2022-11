Seit 1. Oktober ist Thorsten Gaebler Chef des Polizeireviers Ahrensburg. Der vorherige Leiter, Jörg Marienberg, verabschiedete sich Dezember vergangenen Jahres in den Ruhestand. Foto: Susanne Link up-down up-down Führungswechsel in Ahrensburg Vom Streifenpolizisten zum Revierleiter: Die steile Karriere von Thorsten Gaebler Von Susanne Link | 08.11.2022, 12:37 Uhr

Erst Anfang des Jahres übernahm er die Leitung des Reinbeker Polizei-Reviers. Nun sitzt er auf dem Chefposten in Ahrensburg. Der 40-Jährige stieg in nur wenigen Jahren in der Polizeidirektion Ratzeburg auf.