Bei der Veranstaltung „Der Süden unter einem Dach“ antworteten CDU, SPD, Grüne, FDP und WAB auf die Fragen der Bürger aus dem Süden Ahrensburgs. Foto: Susanne Link up-down up-down Diskussion vor der Kommunalwahl Fünf Themen, die Ahrensburgs Süden richtig aufregen – und was Politiker dazu sagen Von Susanne Link | 28.04.2023, 18:04 Uhr

Die Bürger in den Siedlungen im Süden haben Sorgen – und Wünsche. Wer ihnen diese nach der Kommunalwahl am 14. Mai erfüllt oder eben auch nicht, erfuhren sie nun bei einer Veranstaltung in der Reithalle des Barghofes. Dort kamen die Themen zur Sprache, die seit Jahren für hitzige Diskussionen sorgen.