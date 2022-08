Der Ammersbeker Silvan Seehaase schied kurz vor den DSDS-Liveshows im Jahr 2019 aus. FOTO: Silvan Seehaase & Band up-down up-down Neues Format „Kultur4Ort“ Ahrensburger Stadtteil-Fest mit DSDS-Kandidat Silvan Seehaase und Axel Zwingenberger Von Susanne Link | 23.08.2022, 13:13 Uhr

Bei der städtischen Veranstaltungsreihe treten die Künstler dort auf, wo die Bürger sind – direkt in den Stadtteilen. Am Sonntag, 28. August startet das Format im Ahrensburger Westen, in der Friedrich-Hebbel-Straße.