SPD-Antrag für Inklusion Wie diese Piktogramm-Tafeln Kindern in Ahrensburg beim Spielen helfen könnten Von Finn Fischer | 10.10.2023, 17:23 Uhr Jens Lehmann leitet die Grundschule Am Schloss in Ahrensburg und ist bürgerliches Mitglied im Umweltausschuss. Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down

An der Grundschule Am Schloss gibt es sie bereits. Jetzt könnten auch an vielen Spielplätzen in Ahrensburg Piktogramm-Tafeln aufgestellt werden. Wie die Schilder zur Inklusion beitragen können und Kindern bei Gesprächen helfen, erklärt Schulleiter und Lokalpolitiker Jens Lehmann.