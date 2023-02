Derzeit führen zwei Straßen zum Ahrensburger Rondeel und nur eine davon weg. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Verkehrsführung Ahrensburg prüft Umkehr der Einbahnstraßen in der Innenstadt Von Susanne Link | 03.02.2023, 15:20 Uhr

Führen bald einige Einbahnstraßen in der Ahrensburger Innenstadt in die andere Richtung? Die Stadt will prüfen, welche Auswirkungen die Umkehr der Regelung in der Manhagener Allee, der Hagener Allee und dem Heinz-Beusen-Stieg auf die umliegenden Straßen hat.