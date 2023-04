Die politischen Vertreter der Stadt Ahrensburg haben den Abriss des in die Jahre gekommenen Freizeitbades im Jahr 2017 beschlossen. Foto: Susanne Link up-down up-down Ahrensburg CDU und Grüne halten trotz Gutachten an teurem Badlantic-Neubau fest Von Susanne Link | 06.04.2023, 15:08 Uhr

Attraktiv und in einem deutlich besseren Zustand als gedacht: Auf diese Ergebnisse kommen Analysten, die das das Freizeitbad in Ahrensburg begutachtet haben. Die zwei stärksten Fraktionen in der Ahrensburger Politik sprechen sich aber weiterhin für einen Neubau des Schwimmbades aus.