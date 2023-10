In der Nacht von Donnerstag, 12. Oktober, auf Freitag, 13. Oktober, schlugen in Ahrensburg ein oder auch mehrere Autodiebe zu. So wurde in der Zeit zwischen 22.30 Uhr abends und 4 Uhr morgens ein Maserati Levante Hybrid aus der Straße Am Birkenhain in Ahrensburg geklaut.

Am Donnerstag stellte der Geschädigte seinen grauen Luxus-SUV mit Oldesloer Kennzeichen in der Straße auf einem Seitenstreifen ab.

„Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt“, teilt Polizeisprecherin Sandra Kilian an. Der Wert des Maserati wird auf ungefähr 130.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas in der Straße Am Birkenhain in Ahrensburg im Tatzeitraum gesehen haben oder denen etwas aufgefallen ist. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.