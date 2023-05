Freuen sich über die gewonnen Direktmandate: Benjamin Stukenberg, Elke Dullweber, Christian Schubbert, Sven Scheuer (Kreistag), Lasse Thieme und Stefan Gertz von den Grünen. Foto: Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ahrensburg up-down up-down Ergebnisse der Kommunalwahl Ahrensburg: Grüne sind jetzt stärkste Fraktion, CDU geht als klarer Verlierer aus der Wahl Von Susanne Link | 14.05.2023, 23:07 Uhr

Ein gleich in mehrfacher Hinsicht unerwartetes Ergebnis: Die Grünen ziehen in Ahrensburg an der CDU vorbei, ein Ex-Minister gewinnt überraschend ein Direktmandat und in einem Wahlkreis muss das Los über das Direktmandat entscheiden.