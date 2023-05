Das bekannte Wahrzeichen der größten Stadt im Kreis Stormarn: Das Ahrensburger Schloss. Doch wofür steht die Stadt ansonsten? Das gilt es in den nächsten fünf Jahren zu klären. Foto: Susanne Link up-down up-down Finanzen, Badlantic und Parkplätze Fünf Themen, die nach der Kommunalwahl in Ahrensburg anstehen Von Susanne Link | 13.05.2023, 10:38 Uhr

Von Parkplätzen bis bezahlbarer Wohnraum: Nach der Kommunalwahl am 14. Mai werden sich die neuen Stadtverordneten in Ahrensburg einigen Herausforderungen stellen müssen. Fünf Themen, die in der Schlossstadt seit Jahren leidenschaftlich diskutiert werden und nun endlich eine Lösung brauchen, haben wir zusammengetragen.