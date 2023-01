Die Ahrensburger Grünen haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Spitzenkandidatin ist Nadine Levenhagen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Ahrensburg up-down up-down Wahlkreise und Liste Ahrensburger Grünen sind bereit: Das sind die Kandidaten für die Kommunalwahl Von Susanne Link | 27.01.2023, 13:27 Uhr

Die Grünen haben entschieden, wen sie im Mai in Ahrensburg als Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl schicken. Gute Chancen auf einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung haben auch die andere Kandidaten auf den vordersten Plätzen der Liste.