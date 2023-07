Gemeinsam mit seinen Kollegen bietet Berufsberater Helge Wilters auch in den Sommerferien Beratung an. Foto: Agentur für Arbeit up-down up-down Berufsberatung für Jugendliche Ahrensburg: Agentur für Arbeit bietet jungen Menschen freie Sprechstunde an Von Nora Schwarz | 25.07.2023, 13:54 Uhr

Soll es eine Ausbildung oder ein Studium sein? Wie kann ich sich wann und wo beworben werden und welcher Beruf ist überhaupt der richtige? All diese Fragen können Jugendliche den Berufsberatern der Agentur für Arbeit auch in den Sommerferien in der freien Sprechstunde stellen.