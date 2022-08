Visualisierung des Planungsstandes des Feuerwehrgebäudes für die freiwillige Feuerwehr Delingsdorf. Hier die Frontansicht von der Timmerhorner Straße. Foto: Amt Bargteheide-Land up-down up-down Gerätehäuser, Technik, Sirenen Bargteheide-Land investiert massiv in die Gemeinde-Feuerwehren Von Finn Fischer | 30.08.2022, 13:43 Uhr

Endlich kam der Förderbescheid: Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Delingsdorf mit 750.000 Euro. Auch in anderen Gemeinden im Amt Bargteheide-Land wurde und wird investiert. In einem nächsten Schritt soll Geld in die Sirenen fließen.