SPD erinnert an Frauenrechtlerin 100. Todestag: Gedenkfeier für Luise Zietz in Bargteheide Von Finn Fischer | 22.06.2022, 16:49 Uhr

Die SPD in Bargteheide erinnert mit einer Gedenkveranstaltung an ihre vor 100 Jahren verstobene Parteigenossin Luise Zietz. Die Politikerin wurde als erste Frau in einen Parteivorstand gewählt.