Seit Jahren veranstaltet der DGB in Bargteheide eine Demo zum 1. Mai. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Große Demo 1. Mai: Das plant der DGB am Tag der Arbeit in Bargteheide Von Finn Fischer | 17.04.2023, 16:44 Uhr

Groß-Demonstration, Kundgebung und Gäste: Am 1. Mai will der Deutsche Gewerkschafts-Bund (DGB) in Bargteheide ein Zeichen setzen. Für Gerechtigkeit und Frieden.