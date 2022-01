Ratekau/Pansdorf : Bahnschranken stoppen Fahrt von betrunkener Ostholsteinerin (63)

Ihre unsicherer Fahrweise war nicht zu übersehen: Polizei stoppt Frau, die mit 2,37 Promille in ihrem beschädigten Opel unterwegs war.

14. Januar 2022, 12:37 Uhr

Ihre unsicherer Fahrweise war nicht zu übersehen: Polizei stoppt Frau, die mit 2,37 Promille in ihrem beschädigten Opel unterwegs war.

Mehrfach fuhr sie gegen den Bordstein, musste ihre Lenkbewegungen laufend korrigieren und bremste wiederholt abrupt ab: Deutlich alkoholisiert war eine 63-jährige Ostholsteinerin am Donnerstag unterwegs. Gegen 15.15 Uhr endete ihre Fahrt am Bahnübergang im Techauer Weg in Ratekau an den geschlossenen Bahnschranken.

Ein ein 32-Jähriger, der auf die unsichere Fahrweise des vor ihm fahrenden Opels der Ostholsteinerin bereits in der Pansdorfer Schulstraße aufmerksam geworden war, informierte die Polizei, sprach am Bahnübergang die Betrunkene an und nahm ihr den Fahrzeugschlüssel ab. „Hierbei wehrte sich die verwirrt wirkende Fahrerin“, berichtete ein Polizeisprecher.

Mit plattem Reifen und kaputter Felge unterwegs

Die alarmierten Beamten der Polizeistation Ratekau stellten bei der 63-Jährigen deutliche Ausfallerscheinungen sowie Atemalkohlgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,37 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde sie mit zur Dienststelle genommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die 63-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten. Denn die Beamten stellten an ihrem Opel Beschädigungen fest, die von ihrer „Blaufahrt“ herrührten: Der vordere rechte Reifen war platt und die Felge zudem beschädigt. „Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Unfallverursacherin noch eine Verkehrsinsel touchiert hat“, sagte der Behördensprecher.

