Die gesamte Fassade des Gerichtshauses wurde - unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes - renoviert. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Landgericht und Amtsgericht Saniertes Gerichtshaus am Burgfeld eingeweiht: Lübecker Justiz fit für die E-Akte Von Joshua Hirschfeld | 06.03.2023, 17:23 Uhr

Nach siebeneinhalb Jahren ist es so weit: Landgericht und Amtsgericht Lübeck ziehen zurück in das gemeinsame Gerichtshaus Am Burgfeld 7. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) war bei der Einweihung dabei. Die technische Infrastruktur des Gebäudes wurde während der Renovierung generalüberholt - und fit gemacht für die E-Akte. Trotzdem bleibt ein Wermutstropfen.