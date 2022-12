Kaufkräftig: Stormarn ist der Kreis mit dem größten Wohlstand in Schleswig-Holstein. Foto: Axel Heimken up-down up-down Prognos Zukunftsatlas 2022 Warum Stormarn bessere Zukunftschancen hat als alle anderen Kreise in Schleswig-Holstein Von Joshua Hirschfeld | 22.12.2022, 17:59 Uhr

Das Wirtschaftsforschungs-Institut Prognos vergleicht in seinem Zukunftsatlas 2022 die Zukunftschancen und -risiken aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte. Stormarn landet in dem Ranking auf Rang 66 - und ist damit in Schleswig-Holstein Spitzenreiter. Warum ist das so?