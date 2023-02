Nordbahn bei der Durchfahrt in Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Arbeiten am Bahnhof Hamburg-Altona Nordbahn: Zugausfälle zwischen Bad Oldesloe und Neumünster und | 27.02.2023, 13:44 Uhr Von Patrick Niemeier Mahé Crüsemann | 27.02.2023, 13:44 Uhr

Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe fallen erneut Züge in beide Richtungen aus. Einige Pendler am Bad Oldesloer Bahnhof reagieren mit Unverständnis und Frust. Immer wieder komme es in letzter Zeit zu Ausfällen auf der Nordbahn-Strecke.