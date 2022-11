Die Kita-Reform und das neue Kita-Gesetz haben Bad Oldesloe eine echte Kita-Krise beschert. Foto: imago images/IlluPics up-down up-down Kindergärten in Bad Oldesloe Eltern in Sorge: Zu wenig Kita-und Krippen-Plätze in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 09.10.2022, 15:08 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Kita-Reform führt zu Problemen in vielen Gemeinden in Stormarn. So auch in Bad Oldesloe. Es gibt nicht genug Kita- und Krippenplätze. Einer der Gründe ist Fachkräftemangel. Wie viele Plätze gibt es aber tatsächlich noch und wie viele Eltern finden keinen Kita- oder Krippenplatz?