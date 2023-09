Seit Sonntagvormittag wird die 83-jährige Frau H. aus Bad Oldesloe vermisst. Zuletzt wurde sie am Samstagabend gegen 17 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Bad Oldesloe gesehen.

Frau H. ist laut Polizei an Demenz erkrankt. Es bestehe daher der Verdacht, dass sie orientierungslos ist und auf fremde Hilfe angewiesen ist. Die Vermisste ist etwa 165 cm groß und schlank. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.