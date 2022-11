Foto: Patrick Niemeier Innenstadt Bad Oldesloe Bad Oldesloe: Modehaus Rohde geht und Woolworth kommt Von Patrick Niemeier | 09.11.2022, 19:52 Uhr | Update vor 19 Min.

In der Bad Oldesloer Innenstadt tut sich etwas. Nachdem es erst so ausgesehen hatte, als wenn noch kein Nachmieter für die Rohde-Immobilie gefunden werden konnte, steht nun fest, wie es am Marktplatz der Stormarner Kreisstadt weitergeht.