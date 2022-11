In diese Immobilie zieht 2023 „Woolworth“ in der Bad Oldesloer Innenstadt Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Neues Kaufhaus in Bad Oldesloe Woolworth erklärt Pläne für die Eröffnung in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 13.11.2022, 13:01 Uhr

Ein Gewinn für die Fußgängerzone in Bad Oldesloe oder ein Rückschritt in Sachen Angebot? Ist Woolworth die richtige Wahl für die Innenstadt der Stormarner Kreisstadt? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Das Unternehmen Woolworth reagiert auf erste Kritik an der Ansiedlung.