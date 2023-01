Es muss mehr gebaut werden. Vor allem bezahlbare Wohnraum in Geschosswohnungsbau braucht es im Kreis Stormarn. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mieten immer teurer Wohnungsmarkt in der Krise: Auch in Stormarn wird zu wenig gebaut Von Finn Fischer | 13.01.2023, 12:05 Uhr

Fachkräftemangel, teure Rohstoffe und Bauland, gestörte Lieferketten: Der Wohnungsmarkt ist in der Krise, nicht erst seit dem Ukrainekrieg. Es wird zu wenig gebaut, auch in Stormarn. Landrat Henning Görtz ist besorgt und sagt: Es muss etwas passieren. Zurück in der Diskussion: Eine Kreis-Wohnungsbaugesellschaft.