Starke Kreistagsfraktion Mehr Wohnraum, Schutz vor Starkregen und Dürren: Das planen die Grünen in Stormarn Von Yannik Burgemeister | 06.08.2023, 12:21 Uhr Die neue Grüne Kreistagsfraktion Stormarn bei ihrer Sommerklausur. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Stormarn

Die Grünen konnten bei der Kommunalwahl im Mai in Stormarn 20 Prozent der Wählerstimmen erkämpfen – und bilden die zweitstärkste Fraktion im Kreistag. Bei ihrer Sommerklausur legten sie jetzt Themen vor, die das Bündnis angehen will. So soll Südstormarn mehr Bahnanbindungen bekommen.