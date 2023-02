Die Absperrungen an dieser maroden Brücke in Bad Oldesloe sind mehrfach aufgebrochen und beschädigt worden. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Gesperrte Brücken in Bad Oldesloe Zerstörte Absperrungen: Wie Vandalismus allen Oldesloern schadet Von Patrick Niemeier | 01.02.2023, 15:08 Uhr

Dass mehrere Brücken in Bad Oldesloe aufgrund ihrer Holzbauweise marode geworden sind und saniert werden müssen, ist bekannt. Mehrere Fußgängerbrücken in der Kreisstadt sind daher aktuell gesperrt. Doch Bürger zerstören und ignorieren Absperrungen. Dabei komme es zu enormen Materialverlusten und mehr Personalaufwand beim Bauhof. Das schadet am Ende allen Bürgern.