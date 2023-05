Gina Sibila begeisterte die Zuschauer vor dem Kub mit ihrem Cyr-Rad. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Die Innenstadt als Bühne Wie das Pflasterart-Straßenkünstler-Festival Bad Oldesloe begeistert Von Patrick Niemeier | 14.05.2023, 17:00 Uhr

Zum fünften Mal gastierten internationale Straßenkünstler in der Fußgängerzone in Bad Oldesloe. Am Wahlsonntag konnten die Oldesloer und auch viele Gäste aus der Region kostenlos in der Innenstadt zum Teil spektakuläre Artistik, poetische Momente und komödiantische Auftritte.