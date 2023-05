Sensei Dieter Flindt (li.) und Sensei Michael Schwarzloh vor Karate-Schülern im Pflegeheim Haus Ingrid in Bad Oldesloe Foto: Finn Fischer up-down up-down Disziplin und Selbstbewusstsein Wie ein Karate-Sensei Bewohnern in einem Oldesloer Pflegeheim hilft Von Finn Fischer | 11.05.2023, 17:40 Uhr

Einmal in der Woche treffen sich sieben Bewohner des Pflegeheims Haus Ingrid in Bad Oldesloe zu einer besonderen Sportstunde. Karate-Sensei Michael Schwarzloh erklärt, warum seinen Schülern und ihm selbst der Termin so wichtig ist - und warum er sogar während der Corona-Pandemie auf einem Parkplatz weiter trainierte.