Die Vereinigten Stadtwerke werden über die Gasumlage hinaus den Preis für ihre Kunden nicht erhöhen. FOTO: Imago-Images/Political-Moments up-down up-down Gas- und Energiekrise Vereinigte Stadtwerke in Stormarn: Gas-Preis soll nur moderat steigen Von Patrick Niemeier | 24.08.2022, 16:15 Uhr

Die Vereinigten Stadtwerke in Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg wollen den Gaspreis nur in dem Maß erhöhen, wie es von der Bundesregierung beschlossen wurde. Eine gesenkte Mehrwertsteuer wolle man direkt an die Kunden weiterleiten.