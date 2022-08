Das Regenradar zeigt den Wolkenbruch über Bad Oldesloe. FOTO: wetteronline up-down up-down Seltenes Wetter-Phänomen So kam es zum Mini-Wolkenbruch über Bad Oldesloe am Sonnen-Sonntag Von Guido Behsen | 15.08.2022, 14:49 Uhr

Das Wochenende war auch in Schleswig-Holstein wieder sehr heiß und sehr trocken. Nur in Stormarns Kreisstadt Bad Oldesloe regnete es am Sonntag plötzlich heftig. Ein Meteorologe erklärt das Wetter-Spektakel.