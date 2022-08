595 Euro für 20 Minuten sprühen: Sabine S. aus Bad Oldesloe mit der Rechnung, auf der nicht nur die Firmenadresse sondern auch die Unterschrift des Kammerjägers fehlt. FOTO: Finn Fischer up-down up-down Anzeige gegen Kammerjäger 595 Euro für einmal Sprühen: Wespennest-Abzocke in Bad Oldesloe Von Finn Fischer | 12.08.2022, 15:56 Uhr

Ein Ehepaar aus Bad Oldesloe hatte tausende Wespen in ihrem Apartment. In ihrer Not riefen sie einen Kammerjäger. Statt das Wespennest zu entfernen, sprühte er 20 Minuten lang ohne Schutzkleidung eine unbekannte Substanz in die Räume und verlangte dafür einen Wucherpreis.